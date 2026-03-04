Как иностранцы помогают экономике Кузбасса: 630 млн руб. налоговых поступлений

Иностранные работники, трудящиеся в Кузбассе, пополнили региональный бюджет более чем на 630 млн руб. по итогам 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, указанные средства поступили от налогов, уплаченных с зарплат, полученных в области. Как сообщила начальник управления по вопросам миграции областного главка МВД Олеся Ганус, показатель вырос на 123 млн руб. по сравнению с предыдущим годом.

На сегодняшний день в регионе легально трудятся около 14,5 тыс. иностранных граждан. Свыше 6 тыс. из них работают на основании патентов. Всего в 2026 году в Кузбасс прибыло 20 тыс. мигрантов, что на 5,5 тыс. меньше, чем годом ранее. Основной поток традиционно идет из стран ближнего зарубежья: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана.

«По данному показателю, Кузбасс стабильно занимает шестое место среди субъектов Сибирского федерального округа», — отметила Олеся Ганус.

Ранее сообщалось, что работодателям разрешат увольнять иностранцев по региональным актам.