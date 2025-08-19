Как избавиться от натоптышей без вреда для здоровья: домашние методы могут быть опасны

Директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская поделилась рекомендациями, как избавиться от появившегося натоптыша и не допустить подобную проблему в дальнейшем, сообщил сайт aif.ru.

По информации издания, на первый взгляд создается впечатление, что решить проблему с ороговевшей кожей можно легко в домашних условиях. В аптеках предложено большое количество специализированных препаратов с содержанием мощной концентрированной кислоты. Ее попадание на здоровую кожу может привести к ожогам и другим проблемам. Решение проблемы при помощи лезвия также не самое правильное. Человек может нанести себе травмы. Эксперт рекомендует обращаться за квалифицированной помощью к подиатру или ортопеду.

«Врач проведет осмотр, при необходимости — диагностику на современном оборудовании: анализ походки, определение зон максимального давления. Это позволит выявить биомеханические проблемы и подобрать индивидуальное лечение», — сообщил сайт aif.ru.

По данным издания, в качестве профилактики рекомендовано следить за моделью обуви. Так, стоит отказаться от узких туфель. Обувь не должна натирать и сдавливать пальцы, быть неудобной. В некоторых случаях врач назначает ношение ортопедических стелек.

По информации издания, удаление натоптыша можно доверять только специалисту. Обращаться стоит к мастеру педикюра, который выполнит работу с соблюдением всех санитарных норм.

