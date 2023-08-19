Без мозолей и боли в спине: три ключевых правила выбора обуви, которые нельзя игнорировать

Неудобная обувь может привести к образованию мозолей и болезненных натоптышей, а также вызвать плоскостопие и искривление пальцев, что приведет к болям в спине. Чтобы этого не произошло, при покупке новой пары обуви необходимо придерживаться ряда правил.

Поможет лист бумаги

Как рассказала эксперт, важно перед походом в магазин за новыми ботинками или туфлями узнать размер стоп. Это можно сделать с помощью листа бумаги, на которой необходимо обвести контур стопы, получившийся след необходимо измерить от самого длинного пальца до выпуклого места на пятке.

«Чтобы получить максимально точное значение, мерки лучше всего снимать в вечернее время. Кроме того, размер ноги может отличаться на несколько миллиметров, поэтому подбирать обувь необходимо по большей стопе», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» врач-ортопед Наталия Никитина.

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Важен каждый миллиметр

Эксперт уточнила, что к снятым меркам необходимо прибавить еще 9–12 миллиметров. Получившиеся значение будет ориентиром в размерной сетке обуви, но здесь важно смотреть на длину в миллиметрах, а не на размер производителя. Однако понравившиеся ботинки могут подойти по длине, но не по ширине и полноте ноги. Здесь при любом дискомфорте лучше всего присмотреться к другой модели или попробовать померить обувь на размер больше.

«Кроме того, чтобы убедиться, что обувь действительно удобная, ее необходимо мерить не сидя и желательно пару минут походить в ней. В новых ботинках пальцы ног должны располагаться свободно», – уточнила эксперт.

Более того, стоит помнить, что ноге должно быть комфортно сразу и не думать, что теснота и жесткая форма станет посвободнее и мягче после нескольких прогулок в новой обуви.

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