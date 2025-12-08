Как избежать конфликта с соседями из-за гирлянд: пять шагов к идеальному украшению общего пространства

Эксперт подчеркнул, что, поскольку это общее имущество, для любых изменений необходимо организовать официальное собрание собственников (ОСС), даже если речь идет о таком позитивном вопросе, как украшение.

«По ст. 44 ЖК РФ решения об украшении общего имущества принимаются только на общем собрании собственников. Инициировать его может любой собственник, УК или ТСЖ. При этом все собственники должны быть уведомлены за десять дней до события через привычный способ (например, информационные доски и реестр уведомлений с подписями)», — рассказал Попов.

Для эффективного обсуждения Попов рекомендует заранее подготовить конкретные предложения по дизайну и вынести их на повестку. Решение принимается большинством голосов (более 50%, а при затрагивании конструктивных элементов — две трети). Формат собрания может быть очным, заочным или смешанным — в Подмосковье, по статистике, наиболее популярен заочный.

На этапе обсуждения важно договориться о едином стиле, цветовой гамме и материалах. Эксперт советует избегать экстравагантных и излишне дорогих вариантов, чтобы результат устроил большинство жильцов. После утверждения концепции необходимо составить подробную смету с расчетом материалов, работ и услуг.

«Определите порядок финансирования. Обычно в таких случаях прибегают к целевому поквартирному сбору или используют средства счета МКД. Важно не забыть, что все финансовые вопросы должны быть оформлены документально», — подчеркнул Петр Попов.

Для исключения конфликтов все финансовые условия должны быть прозрачными: четко определена сумма взноса с каждой квартиры и способ оплаты, уточнил эксперт. Если собственники проголосуют за использование средств со счета дома, эта опция также возможна.

