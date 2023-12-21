«Как карточный домик»: В МЧС напомнили, кто обязан убирать снег с крыш домов

В Удмуртии выпало большое количество снега, что неудивительно для данного региона в зимний период времени. Крыша одного из домов в селе Пыбья провалилась из-за тяжести мокрого снега. В МЧС напоминают о важности уборки снега и рассказывают, кто несет ответственность за подобные случаи, сообщает udm-info.ru .

«Кровля сложилась как карточный домик, под натиском мокрого снега. К счастью, никто не пострадал», — сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Сотрудники УК или ТСЖ очищают крыши от снега в многоэтажных домах, напомнили в региональном МЧС. Собственники квартир несут ответственность за очистку от снежного покрова карнизов своих квартир и (или) балконов.

Собственники частных домов должны самостоятельно следить за тем, сколько снега выпало на крыши их зданий. Необходимо своевременно очищать поверхность. В противном случае крыша просто провалится.

Снег отличается тяжелым весом. Когда он немного подтаивает, а потом снова замерзает, то становится еще тяжелее. Есть риск травмирования. Также стоит беречься сосулек, свисающих с крыш или карнизов.

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