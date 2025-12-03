Как Кикимора вместо Деда Мороза: депутат от Подмосковья прокомментировал новый родительский тренд

Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, депутат от Московской области Александр Толмачев (фракция «Единая Россия») в беседе с корреспондентом REGIONS высказал мнение, что приглашать на празднование Нового года лучше артистов, которые перевоплощаются в отечественных героев. С зарубежными они не сравнятся.

В Подмосковье среди родителей наблюдается новая тенденция: они заказывают детям Гринча. Депутат Толмачев высказал мнение, что Дед Мороз и Снегурочка превратились в символ Нового года. Встречи с зимним волшебником и его внучкой в свое время ждали родители современных детей, их бабушки и дедушки. В итоге появилась многолетняя традиция, связывающая разные поколения.

«Лучший выбор — наши, родные сказочные персонажи. Кого больше всего ждут малыши? Конечно, Деда Мороза и Снегурочку», — отметил парламентарий.

Депутат высказал мнение, что предпочтение Гринча Деду Морозу — временное явление, навеянное модой. Спикер провел параллель с игрушкой лабубу, которая обрела популярность. Для разнообразия можно организовать праздник не так, как обычно. Однако отказаться полностью от Деда Мороза невозможно.

«Это же все равно что вместо Деда Мороза позвать Кикимору или Бабу-ягу», — считает Толмачев.

По информации издания, в городских пабликах Подмосковья появились предложения поздравить детей с участием зарубежных праздничных персонажей. Цена услуги достигает 15 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что открытие зимнего сезона в парках Подмосковья посетили почти 60 тыс. человек.