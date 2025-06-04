Автоюрист Золотов пояснил, каким образом купленный автомобиль может оказаться в розыске Интерпола

В верхней палате парламента предложили пересмотреть порядок взаимодействия с международными базами розыска автомобилей с целью защиты российских автовладельцев. Автоюрист Дмитрий Золотов рассказал, каким образом купленное авто может оказаться в розыске Интерпола. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, работают две схемы. Во-первых, когда автомобиль покупается в кредит, ввозится на территорию нашей страны, а собственник за рубежом перестает вносить платежи, тогда банк обратно затребует этот автомобиль. Поскольку в России отсутствует международная залоговая база, только находясь на территории нашей страны можно посмотреть, является автомобиль залоговым или нет.

Юрист добавил, что, во-вторых, подают заявление об угоне через Интерпол, и ГИБДД снимает с регистрации этот автомобиль, а владелец даже не в курсе этого. В этом случае доказать что-либо трудно, автомобиль ввозится по параллельному импорту и те, кто его покупают, оформляют его сразу на себя.

По его мнению, в свою очередь дилерам и автосалонам в нашей стране можно предъявить претензию, однако если человек приобретает авто за рубежом и его оформляют на него по доверенности и привозят в Россию, очень проблематично решать юридические вопрос в нашей стране, придется решать их за рубежом.

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