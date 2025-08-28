Как найти ближайший к дому киноклуб: для жителей Подмосковья опубликовали инструкцию

В Московской области на базе публичных библиотек успешно функционирует масштабная сеть киноклубов, предназначенных для посетителей всех возрастных категорий, сообщил REGIONS.

Как сообщили организаторы проекта, ключевая задача киноклуба заключается в стимулировании интереса к литературе через органичное дополнение книжных произведений визуальным контентом. На текущий момент в регионе работает более 100 таких объединений, где совмещаются кинопоказы и литературные обсуждения.

По информации кураторов проекта, найти ближайшее учреждение жители могут через официальный портал и мобильное приложение «МОе Подмосковье». В цифровом каталоге системы доступно свыше 100 тыс. изданий, посвященных кинематографу — от классических трудов по киноведению и биографий знаменитых актеров и режиссеров до мемуарной литературы и исследований по истории киноискусства. После совместных просмотров участники получают возможность детально проанализировать киноленты в ходе открытых дискуссий, посетить специализированные лекции и стать частью тематических мероприятий.

Данная инициатива реализуется в рамках стратегической миссии подмосковных библиотек по комплексной популяризации чтения среди населения региона. Как отмечают организаторы, синтез литературной основы и ее экранизаций позволяет создать многогранную культурную среду, где каждый посетитель может глубже погрузиться в художественный замысел произведений через сравнение различных форм искусства.

Ранее сообщалось, что 27 августа в России праздновали День кино.