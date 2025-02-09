Эксперты Associated Press (AP) заявили, что президент РФ Владимир Путин «как никогда близок» к достижению тех целей, которые были обозначены в самом начале спецоперации.

The Associated Press опросило российских и западных экспертов. По их мнению, президент Владимир Путин в скором времени может добиться реализации поставленных в начале СВО целей. По мнению экспертов, на Украине складывается критичная ситуация. Население устало от военных действий, на фронте образовался дефицит военнослужащих, возникла нехватка оружия. Однако у России ситуация складывается совершенно иначе. ВС РФ успешно продвигаются вперед.

Эксперты уверены, что президент США Дональд Трамп не имеет возможности урегулировать конфликт на своих условиях. Значение не имеет, какую тактику выберет американский лидер — давление, ограничения, угрозы или мирные переговоры. В настоящее время Россия оказалась в более сильной и независимой позиции.

Эксперты обратили внимание, что Трамп заявил о возможном введении тарифов и снижении цен на нефть и назвал Путина умным. В Кремле не отреагировали на угрозы. В свою очередь российский лидер также назвал сильные стороны коллеги из США.

«Оба ведут переговоры по Украине — по телефону или лично — с помощью лести и угроз», — пишет Associated Press (AP).

Ранее сообщалось, что советник президента США не опроверг и не подтвердил сообщения о разговоре Путина и Трампа.