Советник президента США не опроверг и не подтвердил сообщения о разговоре Путина и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что не может комментировать информацию о переговорах президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина раньше американского лидера, сообщил NBC.

«Я не собираюсь опережать президента, безусловно, сейчас идет много деликатных разговоров», сказал Уолц в интервью NBC.

По данным издания, журналистка обратилась с просьбой дать конкретный ответ на ее вопрос о встрече двух лидеров — «да» или «нет». Однако Уолц заявил, что не намерен вдаваться в какие-либо подробности по данной теме.

Советник президента США рассказал о графике работы на следующую рабочую неделю. В частности, госсекретарь, министр обороны, вице-президент и спецпосланник по России и Украине прибудут в Европу. Рабочая делегация будет обсуждать способы завершения вооруженного конфликта. Помощник американского лидера отметил, что представители Украины и России будут вынуждены сесть за стол переговоров.

Советник добавил, что президент США готов вводить различные ограничения, если они помогут в урегулировании конфликта. В частности, урегулировать тарифы, облагать налогами или предлагать дополнительные санкции.

Ранее NYP сообщил, что по инициативе Трампа состоялся телефонный разговор с Путиным, во время которого лидеры обсудили украинский конфликт. В Кремле уже прокомментировали данную информацию.