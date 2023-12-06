Как отпугнуть зайцев от своего участка: эффективные советы

Издание «Утро.ру» делится тремя способами отпугивания зайцев от участков, которые оказались эффективными.

Нафталин

Необходимо взять пластиковую бутылку и сделать в ней отверстия. Внутрь положить смесь из рыбьего жира, разведенного с таблетками нафталина. Бутылки развешивают на деревья или столбы возле забора по всеми периметру участка.

Ветеринарная мазь на дегте

Деревья рекомендовано обмазать смесью из глины и ветеринарной мази на дегте. Препарат продается в аптеке и легко перемешивается.

Полынь

Ветки полыни привязывают к деревьям. Запах отпугивает зверей. Они не решатся грызть деревья.

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