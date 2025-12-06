Как оживали сказочные миры на сцене: в Химках покажут секреты театральных волшебников от Билибина до Васнецова

В подмосковных Химках выставочный комплекс «Артишок» в творческом союзе с легендарным Бахрушинским музеем представляет масштабный проект «Русская сказка на театральной сцене». Экспозиция приглашает зрителей в волшебное путешествие по миру отечественной сценографии, вдохновленному фольклорными сюжетами. Центральное место в коллекции занимают работы, созданные в период художественных поисков рубежа XIX и XX столетий — эпоху истинного расцвета театрально-декорационного искусства.

Гости выставки смогут оценить визуальные интерпретации всемирно известных музыкальных произведений, ставших симфоническим воплощением сказочного эпоса. Среди них — оперные шедевры Николая Римского-Корсакова «Садко», «Снегурочка» и «Сказка о царе Салтане», гениальная опера Михаила Глинки «Руслан и Людмила», а также новаторский балет Игоря Стравинского «Жар-птица».

Более 70 уникальных предметов из архивов московского музея, включая авторские эскизы костюмов и декораций, раскроют творческий метод таких гигантов, как Иван Билибин, Наталья Гончарова, Александр Головин, Владимир Егоров и Александр Бенуа. Отдельным художественным открытием станет созерцание сказочной Руси через призму работ Виктора Васнецова и Василия Поленова, чьи произведения являют собой стилизованную модель идеального вселенной.

Особый акцент экспозиции сделан на исторических фотопортретах звезд оперной сцены, запечатлевших Сергея Лемешева, Антонину Нежданову, Антона Барцала и Аврелию-Цецилию Добровольскую.

Проект стартует 10 декабря в 14:00 и будет доступен для посещения до 2 февраля. Вход на выставку свободный. График работы комплекса «Артишок»: среда-воскресенье с 10:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходные дни. Место проведения: парк Толстого на Ленинском проспекте.

Возрастные ограничения 0+.

Ранее сообщалось, что жителей Химок пригласили на торжественное открытие почты Деда Мороза.