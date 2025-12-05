Жителей Химок пригласили на торжественное открытие почты Деда Мороза

В субботу, 6 декабря, в 12:00 в Химках в парке «Подрезково» у главного входа состоится торжественное открытие почты Деда Мороза. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Для гостей подготовят встречу со сказочными героями, праздничный концерт, интерактивные программы и мастер-классы. Кроме того, желающие смогут написать и отправить письмо зимнему волшебнику.

В пресс-службе напомнили, что в округе работают пять площадок, где можно отправить письмо Деду Морозу, – в парках «Дубки», Толстого, Величко и «Экоберег». В картинной галерее Горшина есть специальная почта для отправления новогодних открыток близким и родным по всей России.

*Возрастное ограничение 0+