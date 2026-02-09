Как правильно встретить 10 февраля: инструкция по общению с проснувшимся домовым

Во вторник, 10 февраля, в России почитают народный праздник — День домового. Согласно поверьям, в эту дату незримый хранитель жилища окончательно пробуждается после зимнего сна и ждет особого внимания от хозяев. О том, как правильно его почтить и распознать его знаки, в интервью изданию REGIONS рассказал религиовед из подмосковного Пушкино Кирилл Алексеев.

Согласно народному календарю, 10 февраля — время, когда домашний дух, оберегающий очаг, выходит из состояния зимнего покоя. Интересно, что Русская православная церковь в этот же день совершает память преподобного Ефрема Сирина — выдающегося богослова и поэта IV столетия. Как поясняет Кирилл Алексеев, такое совпадение народного и церковного почитания — характерный пример синтеза дохристианских и христианских традиций в русской культуре.

Чтобы не потревожить и не разгневать духа дома, в этот день старались избегать шумной уборки, ссор и громких разговоров. Под особым запретом было причинение вреда насекомым, особенно паукам, которых считали вестниками или «глазами» домового. Даже отход ко сну сопровождали тихой беседой или напевом, веря, что абсолютная тишина может навлечь на дом беду.

«В этот день кошки считаются прямыми посредниками домового. Их поведение читают как приметы», — рассказал эксперт.

