Как прогнать мышей без химии? Биолог Юрий Мануков раскрыл секреты народных методов

Борьба с уже проникшими в жилище мышами требует комплексного подхода, объединяющего несколько направлений. Как избавиться от незваных питомцев в домах и частных квартирах, рассказал REGIONS доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков.

Наиболее прямым решением являются механические способы, предназначенные для физического устранения грызунов. К ним традиционно относят простые и надежные капканы-давилки, а также более современные варианты — клеевые ловушки, прочно удерживающие зверька, и электрические устройства.

«Химические средства — это ядохимикаты и отравленные приманки: зерносодержащие смеси, гелевые пасты, таблетки и порошки, растворяемые в пище или воде. Сюда же относятся репелленты — запахи, отталкивающие мышей, такие как эфирные масла мяты перечной, лаванды или полыни», — пояснил собеседник REGIONS.

Параллельно или в качестве профилактической меры можно применять проверенные народные методы, основанные на использовании резких для мышиного обоняния запахов. Эффективным считается раскладывание в углах, шкафах и у потенциальных ходов растений с сильным ароматом: свежих или сухих веток полыни, мяты, ромашки, лаврового листа, пижмы или бузины.

«Домашние животные, особенно кошки, являются эффективными охотниками на мышей. Их присутствие в доме служит естественной защитой от грызунов. Но нужно обеспечить своим питомцам свободный доступ к возможным маршрутам перемещения мышей», — рассказал биолог.

Ранее сообщалось, что в парке Балашихи сфотографировали прогулку домашнего гуся на поводке.