В одном из парков Балашихи объектом повышенного внимания стала девушка, выгуливающая на поводке гуся. Фото появились в местном телеграм-канале. Юрист Гульназ Измайлова рассказала REGIONS, не нарушает ли горожанка закон.

По информации издания, пользователи активно обсуждали новость в комментариях. Некоторые горожане проинформированы об особенностях развития умных птиц, которые даже поддаются дрессировке. Другие рассуждали, как гусь уживается в доме или квартире. Горожан интересует, не нарушает ли таким образом жительница закон РФ.

«Кошки и собаки — это уже не модно», — прокомментировал автор поста.

Юрист Гульназ Измайлова рассказала, что закон не запрещает заводить дома гусей. Но есть некоторые нюансы: появление пернатого жильца не должно мешать соседям. Специалисты учитывают соблюдение санитарных норм и выполнение закона о тишине.

Эксперт предупредила, что проживание гуся в квартире требует от его хозяина определенной подготовки: специальной зоны для сна, необходимого корма, наличие подстилки. Во избежание неприятного запаха требуется регулярная уборка. Птица может гагатать. В период с 23:00 до 7:00 или 8:00 ее говор может расцениваться как нарушение закона о тишине.

«Если обеспечены идеальные условия, гусь не шумит и не пахнет, соседи не против, то юридически проблем быть не должно», — пояснила Измайлова.

