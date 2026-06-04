В Зарайске в воскресенье, 7 июня, стартует уникальный «Маршрут здоровья», рассчитанный на всех желающих, особенно на спортивную молодежь, которая хочет встретить лето активно и с пользой для организма. Особенность этого мероприятия заключается в том, что участникам предстоит пройти рекомендованные 10 тыс. шагов — минимальное количество для поддержания физической формы — но не просто так, а в формате туристической экскурсии по знаковым местам города, сообщил REGIONS.

Хотя идея «Маршрута здоровья» изначально принадлежит известному кардиохирургу Лео Бокерию и реализуется на всероссийском уровне, в Зарайске решили внести свои коррективы. Местные волонтеры разработали собственный проект, ориентированный на молодежь, с акцентом на развлекательные и познавательные элементы.

По словам организатора Наталии Якушкиной, главная цель — сделать прогулку не только полезной, но и интересной, ведь просто идти без цели, особенно подросткам, быстро надоедает.

«Мы стартуем с пл. Революции, потом посетим Зарайский центральный парк культуры и отдыха, пройдем по городским улицам, а финишируем в Беспятовской роще, на природе», — рассказала Якушкина.

Наталия Якушкина также выступит в роли экскурсовода, рассказывая участникам увлекательные факты о ключевых достопримечательностях Зарайска, которые будут включены в маршрут.

Кроме того, в программе предусмотрены специальные активности, которые не обязательно связаны со спортом, но направлены на улучшение самочувствия и настроения. Среди них — танцевальная разминка и дыхательные упражнения, а также советы по здоровому образу жизни, ориентированные на молодых людей.

Организаторы рекомендуют взять с собой бутылку воды, удобную обувь — кеды или кроссовки, наушники с бодрой музыкой, головной убор для защиты от солнца и, конечно, хорошее настроение. Старт мероприятия назначен на 11:00 на площади Революции в Зарайске.

По информации организаторов, «Маршрут здоровья» в Зарайске — это не просто прогулка, а комплексное мероприятие, сочетающее физическую активность, познавательную экскурсию и полезные для здоровья практики, что делает его привлекательным для молодежи и всех, кто стремится провести время с пользой и удовольствием.

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