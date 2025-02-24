Депутат отметил, что большая часть населения надеется, что спецоперация будет завершена в ближайшее время.

«Однако подавляющее большинство россиян хочет завершения только Победой. Я не думаю, что у нас будет такая же Победа, как в 1945 году, которая закончилась подписанием нацистами акта о капитуляции», — отметил депутат.

По мнению депутата, Украина примет условия России. Страны подпишут соглашения, которые будут иметь юридическую силу. Киев согласится на нейтральный статус и многие другие требования Москвы. Под контролем останутся те территории, которые будут освобождены ВС РФ к моменту подписания соглашений.

Эдуард Шарафиев высказал мнение, что на Украине произойдет смена власти. Однако ожидать скорейшего завершения СВО не стоит. По мнению депутата, президент США Дональд Трамп заинтересован в завершении вооруженного конфликта и готов содействовать в его урегулировании. Противоположной точки зрения на данный момент придерживается Украина, у которой есть сторонники в ЕС. На Западе многие лидеры наживаются на войне, поэтому будут требовать ее продолжения. По мнению депутата, Трамп не всесилен.

Ранее сообщалось, что депутат ГД Бутина высоко оценила фильм Newsler.ru о спецоперации и ее героях.