Как в Австралии? Роскомнадзор прокомментировал тему ограничения соцсетей для детей до 14 лет

В Роскомнадзоре дали официальный комментарий на тему ограничений социальных сетей для несовершеннолетних пользователей, сообщило интернет-издание «Абзац».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что считает рациональным решением ограничить соцсети для детей до 14 лет.

Парламентарий высказал мнение, что в современном мире цифровых технологий ребенку сложно сосредоточиться на учебе, занятиях спортом или найти себе какое-либо хобби. Мозг детей еще не готов к такому большому количеству мемов, картинок и видео, который он вынужден перерабатывать.

Парламентарий привел в пример практику, применимую в Австралии. До 14 лет граждане не имеют право пользоваться социальными сетями. Правила меняются для детей в возрасте с 14 до 16, однако предоставленная возможность строго контролируется суточным временем.

«[Раньше] дети приходили в школу, учились, играли, гуляли. Сейчас они 16–18 часов находятся в своих смартфонах и получают информацию, то есть мозг вообще не отдыхает: они постоянно смотрят короткие видео, общаются, что-то там читают. Нагрузка на психику кратно растет, а 90% этой информации – мусорная», — высказал мнение депутат.

В Роскомнадзоре сообщили, что готовы рассмотреть подобные предложения. Однако их необходимо оформить в виде официального документа.

«При поступлении соответствующих законодательных инициатив ведомство рассмотрит их в установленном порядке», – сообщили представители РКН.

