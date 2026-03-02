В Роскомнадзоре официально опровергли появившуюся в сети информацию о полной блокировке прямого доступа к зарубежным серверам. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о массовом закрытии узлов связи для российских пользователей не имеют под собой оснований. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ряде крупных телеграм-каналов распространились сведения о том, что регулятор якобы запустил специализированную нейросеть, которая в реальном времени вычисляет поведение VPN-протоколов и мгновенно прерывает соединение с иностранными ресурсами.

В ведомстве напомнили о важности фактчекинга и призвали владельцев информационных ресурсов воздерживаться от тиражирования домыслов, которые вводят граждан в заблуждение. Регулятор подчеркнул, что распространение заведомо ложных данных о работе систем связи недопустимо.

Несмотря на периодические технические работы по ограничению доступа к ресурсам, признанным запрещенными на территории РФ, о тотальной изоляции иностранных серверов речи не идет. Эксперты отмечают, что подобные слухи часто возникают на фоне плановых обновлений систем фильтрации трафика, однако официальная позиция ведомства остается неизменной: прямое взаимодействие с зарубежной сетевой инфраструктурой продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее Медведев допустил начало третьей мировой из-за курса Трампа.