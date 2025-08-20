Как в «Иронии судьбы»: в Карелии мужчина проник в чужую квартиру и лег спать

В Карелии неизвестный мужчина проник в чужую квартиру через окно и лег спать. В этот момент в доме были женщина с ребенком. Супруг находился на работе, сообщил karelinform.ru.

По информации издания, на место происшествия прибыли сотрудники ППС. Выяснилось, что женщина услышала, что в комнате зазвонил мобильный телефон. Звук был незнакомым. Она зашла в комнату и обнаружили неизвестного мужчину. Горожанка в 06:34 позвонила в полицию.

По данным издания, сотрудники правоохранительных органов провели беседу с неизвестным. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Он возвращался домой. Увидев окно, предположил, что уже дошел до своей квартиры. Мужчина залез в комнату и лег спать.

По информации издания, после выяснения ситуации женщина отказалась писать заявление на незваного гостя. Мужчина ушел домой. Однако сотрудники правоохранительных органов все равно проводят проверку, чтобы убедиться в правдивости слов мужчины. Подробностями инцидента поделились в пресс-службе регионального МВД.

