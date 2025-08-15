Как в конце 90-х: Буланова рассказала о плотном гастрольном графике

По информации издания, певица стала востребованной в последнее время. Татьяна Буланова не отрицает, что информация соответствует действительности. Она рассказала о плотном гастрольном графике. До этого певица активно гастролировала в 90-ые годы.

Буланова призналась, что не находит для себя четкий ответ на вопрос о причинах узнаваемости у молодежи. Она уверена, что спрогнозировать успех невозможно. Современная аудитория стала более требовательной. Кроме того, иногда одна завирусившаяся песня может резко изменить жизнь артиста.

Певица Буланова рассказала REGIONS, что намерена в скором времени записать новую композицию. С одной стороны, ей не хотелось бы исполнять песню, которая будет сильно отличаться по стилю от предыдущей. Ведь именно прошлые хиты принесли новую волну популярности. С другой стороны, у Булановой есть опыт экспериментов.

«Рок-музыка — она аутентичная и все-таки не для всех. Я обожаю ее и очень хочу вновь попробовать себя в этой стихии», — добавила звезда.

Певица призналась, что появление новых поклонников придает ей еще больше сил и вдохновения для работы. Она рада, что может снова выступать перед публикой.

