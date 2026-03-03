Как вернуть деньги за тур в ОАЭ: алгоритм действий от юриста Ирины Юрченко

Юрист Ирина Юрченко рассказала, что массовые отмены рейсов из-за закрытого неба над ОАЭ — обстоятельства непреодолимой силы. Они считаются юридическим поводом для полного возврата средств за тур или билет. Однако клиенты юриста сталкиваются с ситуацией, когда туристам отказывают в выдаче денег, сообщили novostivolgograda.ru. Эксперт поделилась рекомендациями.

Юрист рассказала, что в последние дни к ней обращается много туристов, которые ранее приобретали билеты на период с 3 по 5 марта. Они пытаются вернуть свои деньги, но получают отказ. Россиянам сообщают, что официальной отмены рейсов нет, поэтому возврат невозможен.

«У нас клиентка летела на Шри-Ланку через Абу-Даби. На сайте аэропорта рейс отменен. Мы направили претензию. В ответ — информации об отмене нет», — рассказала эксперт.

Юрист пояснила: в подобных случаях есть два варианта действий. Можно либо обратиться к авиакомпании за официальным документом, либо сослаться на информацию из открытых источников, которая считается общедоступной.

Эксперт также рекомендует направить письменную претензию всем участникам цепочки: авиаперевозчику, турагенту, туроператору и страховщику. Ирина Юрченко допускает, что деньги могут не вернуться. Однако это не повод продолжать действовать.

«В случае отказа есть возможность взыскать тело долга, штраф 50 процентов по закону о защите прав потребителей, неустойку и компенсацию морального вреда. Чек для оператора станет в два-три раза больше», — отметила юрист Ирина Юрченко.

