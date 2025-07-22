Как выглядит стадион, где 20 лет назад снимали легендарную сцену из фильма «Жмурки»

Московский картограф Александр Пронин в авторском фотопроекте «По местам съемок фильма „Жмурки“» показал, как выглядит нижегородский стадион «Водник». 20 лет назад локация была выбрана для съемок известной сцены из фильма, сообщила pravda-nn.ru.

По информации издания, сцена стала знаменитой после диалога главных героев, которые совмещали занятия спортом с вредной привычкой. Корреспондент отметил, что 20 лет назад стадион выглядел нормально. В настоящее время локация требует тщательного благоустройства.

По данным издания, в фотопроект Пронина вошло 35 локаций из Нижнего Новгорода. Автор высказал мнение, что многие объекты благоустроены и соответствуют современным стандартам. Приехать в город и снимать фильм о 90-х годах уже не получится без специальных декораций.

Московский картограф рассказал, что испытывал сложности с поиском единственной локации. Одну из сцен снимали во дворе жилого дома. Точный адрес найти не удалось, но автор проекта смог вычислить координаты. В проекте представлены кадры из фильма и фото современных локаций. Автор признался, что ему нравится фильм «Жмурки».

«За 20 лет многие места преобразились и стали выглядеть намного лучше. В 2005 году еще возможно было снять фильм про 90‑е, сейчас это уже не получится», — рассказал Александр Пронин.

Картограф Пронин отметил, что некоторые районы кардинально изменились: на месте деревянных домов появились бетонные, закрылся известный в 90-е годы ресторан, автоматы с газированной водой демонтировали, возле отреставрированной усадьбы В. М. Рукавишникова уложили новую брусчатку, появились современные кофейни. Картограф рассказал, что подобные проекты подготавливал также для других известных фильмов.

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