Новый взгляд на старое правило: исследование развенчало пользу воды при похмельном синдроме

Группа международных исследователей изучила связь между употреблением воды и облегчением симптомов похмелья, сообщил МедиаПоток со ссылкой на научный журнал ScienceDirect.

Специалисты провели метаанализ 13 научных публикаций, посвященных изучению воздействия жидкости на самочувствие после употребления алкоголя. Целью исследования была проверка распространенного убеждения о том, что обильное питье помогает смягчить последствия употребления алкоголя.

Однако результаты показали, что ранее предполагаемая польза от воды для облегчения похмельного синдрома не находит убедительного подтверждения. В частности, в одном из исследовании, где приняли участие 826 студентов, было установлено, что употребление жидкости демонстрирует крайне низкую эффективность в борьбе с неприятными симптомами.

Участники эксперимента не отметили значительного улучшения своего состояния после приема воды или других напитков. Ученые пришли к выводу, что хотя обезвоживание и похмелье часто возникают одновременно, попытки восполнить баланс жидкости не оказывают существенного влияния на проявление основных симптомов.

Ранее сообщалось, что врач Лопатин назвал самый полезный суп после новогоднего застолья.