Как вывести бизнес из тени: эксперты назвали ключевые меры — от освобождения общепита от НДС до борьбы с нелегалами

Эксперты Красноярского края обсудили, какие изменения помогут местному бизнесу выйти из тени и начать расти. Среди ключевых мер — освобождение от НДС, расширение финансовой поддержки и борьба с нелегальными игроками, сообщил prmira.ru.

Председатель краевого союза малого предпринимательства Татьяна Ларионова предположила, что пересмотр налоговой реформы может положительно отразиться на развитии бизнеса. Эксперт привела в пример нововведения для представителей сферы общепита Красноярского края — с 1 апреля их освободили от НДС. Новое положение будет действовать до конца 2026 года.

«Власти стараются им как-то помочь, но это не спасет ситуацию в целом», — высказала мнение эксперт Ларионова.

Бизнес-омбудсмен края Ольга Загитова предположила, что местным бизнесменам станет легче работать, если произойдет расширение доступности финансовой помощи. Эксперт считает рациональным проработать механизм рассрочки и отсрочки по налогам. Важная задача — препятствовать функционированию незаконного бизнеса.

«Повышать финансовую грамотность, включить в обучающие программы для микро, малого и среднего бизнеса вопросы оптимального выбора вида налогообложения, повышения производительности», — отметила эксперт Загитова.

Ольга Загитова предположила, что бюджетные вливания обеспечат рост лишь тем секторам, которые власти решили поддержать. Остальные отрасли окажутся в ситуации вынужденной оптимизации и урезания затрат.

Глава профсоюза «Торговое единство» Ирина Болсуновская высказала мнение, что местные предприниматели неактивно пользуются программами поддержки. Эксперт предположила, что россияне рассуждают так: если они оформят какую-либо помощь, например, субсидии или гранты, к ним будут часто приходить с проверками.

«Конечно, есть очень много государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Но, как показывает практика, у нас предприниматели не очень хотят пользоваться этой поддержкой», — считает Ирина Болсуновская.

