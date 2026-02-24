Управляющая компания не приняла необходимые меры для качественного предоставления коммунальных услуг потребителям в Кемерове. Жильцы обратились в региональную прокуратуру с просьбой оказать помощь, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал ведомства.

По информации издания, жители жаловались на некачественную подачу тепла и горячей воды. Сотрудники прокуратуры отреагировали на обращение граждан. Для оказания помощи пригласили специалистов контролирующих органов, которые провела проверку исполнения жилищно-коммунального законодательства. Было установлено, что требования температуры воздуха и горячей воды не выполняются.

Благодаря вмешательству прокуратуры были выполнены необходимые работы по настройке подачи тепла в системе отопления, относящейся к общему имуществу многоквартирного дома, отметили в ведомстве. Кроме того, руководителю организации, которая оказывала жильцам услуги по подаче тепла и воды, внесено представление.

По данным прокуратуры, сотрудники установили, что предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами осуществлялась с нарушением лицензионных требований. Это стало основанием для привлечения к административной ответственности.

«В настоящее время температура в жилых помещениях, а также температура горячей воды соответствует установленным нормативам», — сообщил телеграм-канал прокуратуры Кемеровской области — Кузбасса.

