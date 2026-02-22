Субсидия от мороза: почему в марте квитанции ЖКХ могут «похудеть» и кто вправе этого требовать

Зима 2026 года выдалась суровой, и многие россияне столкнулись с привычной проблемой: батареи еле греют, а счета за отопление приходят внушительные. Однако далеко не все знают, что холод в квартире — это законное основание требовать перерасчета. Более того, уже в марте часть жителей может обнаружить в квитанциях приятный сюрприз в виде уменьшенных сумм.

Согласно санитарным нормам и правилам предоставления коммунальных услуг, температура воздуха в жилых комнатах не должна опускаться ниже +18°C, а в угловых помещениях — ниже +20°C. Если столбик термометра в вашей квартире систематически показывает меньше, услуга считается некачественной, и управляющая компания обязана сделать перерасчет. В ситуациях, когда температура падает ниже +14°C, плата за отопление не должна начисляться вовсе.

Чтобы вернуть деньги, нужно действовать по инструкции. Первым делом необходимо обратиться в диспетчерскую службу своей УК или ТСЖ, зафиксировать номер заявки и время звонка. Сотрудники компании обязаны в течение суток провести официальные замеры температуры специальным сертифицированным термометром и составить акт. Именно этот документ станет основанием для перерасчета. Если коммунальщики игнорируют заявку или отказываются составлять акт, жильцы имеют право жаловаться в Государственную жилищную инспекцию, Роспотребнадзор или прокуратуру.

За каждый час, проведенный в холоде, плата за отопление снижается на 0,15 процента. Например, если батареи еле теплые целый месяц, скидка может оказаться весьма существенной.

Отдельная тема — так называемая корректировка платы за отопление. Она касается жителей домов, оборудованных общедомовыми приборами учета (ОПУ) тепла. В регионах, где плата рассчитывается равномерно в течение всего года (схема 1/12), в первом квартале управляющие компании проводят сверку фактического потребления тепла за прошедший год с теми суммами, которые жильцы уже внесли. Если реальные расходы оказались меньше, разницу обязаны вернуть или зачесть в счет будущих платежей. Так что в мартовских квитанциях многих россиян сумма может заметно снизиться.

Правда, корректировка работает и в обратную сторону: если морозы были аномальными и тепла ушло больше запланированного, платеж может вырасти. Однако для большинства добросовестных плательщиков весенний перерасчет — это долгожданный возврат переплаты.

Ранее сообщалось, что УК грозят штрафы до 300 тысяч рублей за отсутствие чата жильцов в MAX.