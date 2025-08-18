Какие витамины и лекарства спасут от осенних простуд? Врач раскрыла список обязательных препаратов

С приближением осени в Московском регионе традиционно возрастает риск простудных заболеваний. Врач общей практики Надежда Чернышева рассказала REGIONS, какие витамины и лекарственные препараты стоит приобрести заранее, чтобы встретить сезон вирусов во всеоружии.

По словам специалиста, в первую очередь необходимо обратить внимание на витаминные комплексы, поддерживающие иммунитет. Не менее важна аскорбиновая кислота (витамин C), которая укрепляет слизистые оболочки и может сократить продолжительность болезни, если начать прием при первых симптомах. Однако врач предупредила, что избыток витамина C опасен для людей со склонностью к образованию оксалатных камней в почках.

«Но самое главное — не переусердствовать и проконсультироваться с врачом, так как есть противопоказания: склонность к камням в почках (оксалатные камни)», — предупредила специалист.

В список рекомендованных добавок эксперт также внесла цинк, селен, витамины группы B (B6, B12, фолиевая кислота), омега-3, пробиотики и экстракт имбиря. Эти компоненты помогают организму противостоять не только обычным простудам, но и более серьезным инфекциям, включая грипп и коронавирус.

«Конечно, нужно иметь парацетамол, который облегчает все симптомы простуды, является жаропонижающим средством и уменьшает болевые ощущения в теле при ломоте. Ибупрофен — при боли и воспалении», — уточнила специалист.

Ранее сообщалось, что медицинским чат-ботом Денис в Подмосковье воспользовались почти 30 тыс. человек.