Медицинским чат-ботом Денис в Подмосковье воспользовались почти 30 тыс. человек

С начала 2025 года чат-ботом Денис, который помогает оформить запись к врачу, на вакцинацию, телемедицинскую консультацию и не только, воспользовались более 26 тыс. жителей Подмосковья, за все время его работы — почти 170 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.