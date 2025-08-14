Медицинским чат-ботом Денис в Подмосковье воспользовались почти 30 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года чат-ботом Денис, который помогает оформить запись к врачу, на вакцинацию, телемедицинскую консультацию и не только, воспользовались более 26 тыс. жителей Подмосковья, за все время его работы — почти 170 тыс. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Цифровой помощник Денис был внедрен в систему здравоохранения Подмосковья еще в 2022 году. С тех пор он пользуется спросом у жителей региона», – рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Чаще всего пациенты обращаются к помощнику, чтобы записаться на прием к специалисту или вызвать его на дом. Напомним, что сделать это можно по ссылке.
