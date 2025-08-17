Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала интервью президента Франции Эмманюэля Макрона, в ходе которого политик расценил предложения РФ как капитуляцию Украины.

Мария Захарова опубликовала цитату из интервью Макрона Le Figaro.

«Я не думаю, что президент Владимир Путин хочет мира. Я думаю, что он хочет капитуляции Украины», — заявил президент Франции.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что на протяжении семи лет в рамках Минских соглашений Россия постоянно предлагала пути разрешения украинского конфликта. Французское правительство заняло другую позицию, итогом которой стал государственный переворот на Украине. Были приняты также другие действия, которые подрывали безопасность и мир. Предположение Макрона о капитуляции Украины Захарова назвала враньем.

«Какое же низкое вранье!» — написала Захарова.

Захарова уверена, что Макрон входит в круг политиков, которые предлагали Украине капитуляцию. По мнению спикера, они делали это путем убеждения Киева о возможности победить на поле боя. Официальный представить МИД уверена, что лидеры стран прекрасно осознавали ошибочность подобных предположений. Однако они продолжали вводить украинцев в заблуждение и передавать Украине оружие для осуществления терактов.

«Бывший французский президент Олланд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в марте 2023 года и вовсе заявил, что "время, данное Украине Минскими соглашениями, позволило ей повысить боевую готовность"», — напомнила официальный представитель МИД РФ.

Ранее Захарова с иронией напомнила коалиции желающих о «макроновских салфетках и ложечках».