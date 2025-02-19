«Камеры «умнеют»: эксперт пояснил причину роста нарушений на дорогах

Руководитель юридической группы Александр Бударагин высказал мнение, что активное развитие фиксации правонарушений приводит к росту числа штрафов. Автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов поддерживает данную точку зрения.

Эксперт Булатов приводит пример. Так, в Татарстане устанавливают современные камеры. Их количество не растет, но каждая из камер может фиксировать большое количество нарушений. В частности, камеры могут «заметить» непристегнутые ремни безопасности, невключенные фары, выезд на автобусные полосы, поворот налево на перекрестках и многие другие нарушения.

«Камеры «умнеют», от этого никуда не деться, поэтому могу порекомендовать водителям лишь один гарантированный способ избежать штрафов — строго соблюдать ПДД. Как известно, штрафы — это не налог, не нарушаешь — не платишь», — заявил Inkazan автор проекта «Автосправочная» Азат Булатов.

Юрист Федерации автовладельцев России Владлен Копвиллем считает, что в последнее время штрафы перестали восприниматься как профилактика нарушений на дорогах. Они превратились в способ пополнения бюджета. Увеличение штрафов, по мнению экспертов, не отразится на текущей ситуации. Так, в за две первые недели 2025 года на дорогах Татарстана погибли 14 человек. В этот же период 2024-го года было зафиксировано на шесть случаев летального исхода меньше.

Ранее автоэксперт Сажин назвал официальные сроки появления дронов-контроллеров на дорогах.