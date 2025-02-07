Автоэксперт Сажин назвал официальные сроки появления дронов-контроллеров на дорогах

В последние годы беспилотные летательные аппараты все активнее используются в сфере дорожного движения. Тем не менее их использование в данной сфере сопряжено с рядом законодательных и технических нюансов. По словам автоэксперта Владимира Сажина, ранее беспилотники уже применялись с целью фиксации выезда на полосу встречного движения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он отметил, что российское законодательство предусматривает использование тлишь стационарных комплексов и мобильных устройств, которые установлены на автомобилях и находящихся в неподвижном состоянии с указанием конкретной локации.

По мнению автоэксперта, применение беспилотников с целью контроля скорости может быть особенно полезным на аварийно-опасных участках дорог, где установка традиционных комплексов фиксации затруднена или невозможна, вроде горных дорог и серпантинов. Тем не менее в ряде регионов РФ полеты БПЛА запрещены без спецразрешения и согласования.

Он добавил, что перед широким внедрением подобных комплексов следует провести их опытную эксплуатацию и на основе итогов принимать решение об их применении.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с помощью камер снизили аварийность в местах концентрации ДТП.