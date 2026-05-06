Серия краж на миллион рублей привела школьников на скамью подсудимых

В Кузбассе двое несовершеннолетних осуждены за кражи на общую сумму около 1 миллиона рублей. Подростки орудовали в магазинах электроники и спортивных товаров — в их списке оказались «DNS», «М.Видео», «Кузбасская комиссионная торговля» и «Спортмастер». Действовали сообща и явно не в первый раз. Суд назначил наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, узнала редакция VSE42.Ru .

В объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили, что подсудимые не оспаривали фактические обстоятельства совершенных преступлений. Однако давали им иную правовую оценку. Это не помогло смягчить приговор. Судья посчитал, что кражи были совершены по предварительному сговору, а значит, наказание должно быть серьезным.

Подростки выбирали магазины, где продают дорогой ассортимент — электронику, гаджеты, спортивные товары. Точные сроки заключения не раскрываются, но известно, что отбывать наказание они будут в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу, и у осужденных есть время на обжалование. Однако сам факт реального лишения свободы для несовершеннолетних в таких делах — сигнал о том, что суд оценил масштаб ущерба и системный характер преступлений.

