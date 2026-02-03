Канализационный потоп в памятнике архитектуры: в Кемерове 14 дней не могут устранить аварию в жилом доме

В городе Кемерово жильцы многоквартирного дома по улице Николая Островского столкнулись с чрезвычайной ситуацией — подвальное помещение здания оказалось затоплено канализационными стоками, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

Дом, где произошел инцидент, был возведен в 1941 году и обладает статусом архитектурного памятника. Ситуация приобрела настолько серьезный оборот, что ею заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«А.И. Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в г. Кемерове», — указано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, затопление продолжается уже более четырнадцати суток. Помимо невыносимого запаха, который вынуждены терпеть жители, существует реальная угроза для целостности несущих конструкций и фундамента исторического здания. Несмотря на явные и опасные нарушения, работы по устранению аварии до сих пор не начаты.

Следственное управление СК России по Кемеровской области уже начало доследственную проверку по факту поступивших жалоб. Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело. Контроль за исполнением этого поручения и дальнейшим расследованием взят на личный контроль центральным аппаратом ведомства.

