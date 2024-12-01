Кандидат в президенты Польши заявил, что граждане не должны гибнуть за Украину

Кандидат в президенты Польши от ультраправого объединения «Конфедерация» Славомир Ментцен заявил, что не позволит отправить на территорию Украины ни одного польского военного, сообщил ТАСС со ссылкой на республиканский телеканал.

Политик Славомир Ментцен высказал мнение, что армия Польши должна быть сильной и неуязвимой. Однако военнослужащие должны защищать свою страну, а не соседние. Спикер не считает рациональным отправлять помощь на восток.

«[Я хотел бы, чтобы у Польши] была сильная армия, которая защищала бы Польшу, а не другие государства, которую не отправляли бы на восток, которая не должна сражаться на востоке, на не нашей войне», — приводит его слова телеканал TVN24.

Эксперт отметил, что Польша не должна принимать участие ни в какой из войн, пока события не затрагивают ее территорию или суверенитет. Кроме того, по мнению кандидата в президенты, в последнее десятилетие польское правительство потеряло свою независимость. Есть ряд стран, лидеры которых дают указания республике. Спикер считает важным, чтобы Варшава имела такое положение в мире, чтобы могла самостоятельно принимать все решения.

Ранее сообщалось, что Туск анонсировал возведение на границе с Украиной военных укреплений для защиты от неизвестного «агрессора».