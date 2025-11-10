Капитан юстиции рассказал о сложностях расследования мошеннических схем

Капитан юстиции Алексей Попов рассказал, что чаще всего он занимается расследованием уголовных дел, связанные с оборотом запрещенных в РФ препаратов. Проблема актуальна, потому что наркотические вещества несут угрозу для всего общества.

По словам специалиста, распространены также случаи мошенничества. Жертвами преимущественно становятся пенсионеры. Злоумышленники представляются сотрудниками различных ведомств и обманным способом вынуждают переводить деньги.

Алексей Попов рассказал, что каждое расследование начинается с прибытия на место происшествия. Сотрудники правоохранительных органов собирают материалы процессуальной проверки. На этом этапе важно понять, произошло преступление или нет, на каком основании можно возбуждать дело. Для воссоздания хронологии событий во время допроса потерпевшего уточняют события каждой секунды дня, когда произошло преступление. Следующий этап — поиск свидетелей.

«Обычные кражи кажутся простыми и понятными, однако мошеннические схемы, связанные с переводом денег, требуют глубокого анализа. В процессе расследования начинают проявляться скрытые связи и механизмы, ведущие к конечным бенефициарам. Чем глубже погружаешься в расследование, тем сильнее желание раскрыть всю цепочку событий и выявить виновников», — журналист sovainfo.ru ко Дню сотрудника ОВД РФ поговорил с капитаном юстиции Алексеем Поповым.

Ранее сообщалось, что в подмосковном ГУФСИН подвели итоги конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон».