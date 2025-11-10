В подмосковном ГУФСИН подвели итоги конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон»

В ГУФСИН России по Московской области подвели итоги конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон», его провели во всех исправительных учреждениях региона в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

Конкурс носит название «Не числом, а смирением», в 2025 году участники представили 20 работ. Их оценивала комиссия, в которую вошли председатель Межъепархиального отдела по тюремному служению Московской митрополии священник Михаил Куземка, а также сотрудники отделов и служб ведомства. Победу одержала работа осужденной из ИК-1 (п. Новое Гришино) «Икона Казанской Божией Матери». На втором месте оказались две работы осужденной из ИК-1 «Христос в терновом венце» и «Почаевская икона Божией Матери», на третьем — из ИК-5 (г. Можайск) «Мадонна с младенцем». Работу победителя представят на основном этапе конкурса «Канон» во ФСИН России.

