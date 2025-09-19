Капуста, кабачки, орехи и ягоды: нутрициолог рассказала, как похудеть осенью

Нутрициолог и спортивный врач Лариса Ростова рассказала, что при помощи добавления в осенний рацион некоторых продуктов процесс похудения будет проходить комфортно и безопасно для организма, сообщил properm.ru.

Эксперт рекомендует добавлять в рацион капусту. В овоще содержится индол, защищающий от рака молочной железы, много витаминов и соков.

«Самая полезная капуста — в сыром виде в салате. Прежде чем ее туда положить, нужно отжать жидкость и чуть подсолить. Это делается для более комфортного пищеварения, сама по себе она будет вызывать вздутие», — комментирует нутрициолог и спортивный врач Лариса Ростова.

По мнению эксперта, добавление в питание трех Омега (6, 3, 9) и витамина D положительно отразится на организме. Они содержатся в низкокалорийном кабачке. Овощ рекомендовано готовить без добавления масла, желательно в духовке.

«Еще для снижения веса подойдет готовка на топленом масле гхи, если у вас, допустим, лактазная недостаточность. А кокосовое дает много энергии. Очень важно из рациона исключать переработанные продукты красного мяса: колбасы, покупной фарш, бекон. Именно они копят в организме Омега-6, а переизбыток нам не нужен», — рекомендует специалист.

Нутрициолог рассказала о пользе жиров, которые содержатся в орехах. На протяжении месяца каждую неделю можно есть по 100 гр. одного из четырех видов орехов, что сделает меню разнообразным. Эксперт предупредила, что некоторые виды орехов вызывают аллергию.

Лариса Ростова также рассказала, что в любое время года важно добавлять в рацион ягоды и овощи. Эксперт отметила, что шоколад и многие сладости — это углеводы, которые в повышенном количестве приводят к набору веса. Однако сахар в чистом виде насыщает организм энергией. Его можно добавлять к фруктам.

«Необходимо вставать и ложиться спать раньше. Ранний подъем полезнее, ведь для метаболизма питаться оптимально в светлое время. Тренировки по возможности также перенесите на утро. А еще активно ускоряем обмен веществ с помощью самой простой воды. Лучше ее подкислить лимоном», — рассказала эксперт.

