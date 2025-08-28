Терапевт поделилась рекомендациями перед началом тренировок для людей старше 40-50 лет

Терапевт Надежда Чернышева в беседе с корреспондентом REGIONS рассказала , как безопасно начать тренироваться. Особое внимание стоит проявить гражданам в возрасте от 40 до 50 лет и старше.

Эксперт отметила, что перед началом занятий физической культурой и спортом людям любой возрастной категории необходимо пройти минимальное медицинское обследование, предварительно проконсультировавшись с врачом.

Терапевт предупредила, что лицам в возрасте от 40 до 50 лет и старше следует уделить своему здоровью особое внимание. Надежда Чернышева рекомендует пройти кардиологическое обследование. В случае наличия хронических заболеваний перед началом тренировок стоит посоветоваться с врачом.

По мнению специалиста, не стоит игнорировать рекомендации по проведению тренировок. Они всегда должны начинаться с разминки. Важно придерживаться техники, соблюдать питьевой режим и не начинать с больших нагрузок. В завершении — заминка.

Терапевт Чернышева отметила, что в случае появления боли или какого-либо дискомфорта необходимо немедленно прекратить тренировку.

