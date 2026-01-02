Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети проинформировал о встрече с Будановым, во время которой он предложил ему занять пост главы офиса президента Украины. Спикер добавил, что нынешняя ситуация в стране требует решения ряда вопросов, в том числе проведение переговоров и укрепление силового блока страны, сообщил MK.RU.

Кирилл Буданов в своем телеграм-канале сообщил, что принял предложение президента, сообщило РИА Новости. Он написал, что намерен сфокусировать усилия на ключевых аспектах стратегической обороны страны в этот переломный для Украины период.

«Утративший легитимность кровавый клоун выбрал нового главу офиса. Им стал террорист Буданов. Отличный выбор», — сказал Медведев.

Дмитрий Медведев высказал мнение, что новое назначение Зеленского может быть мотивировано устранением конкурентов на президентских выборах. По мнению политика, еще один кандидат — экс-главком ВСУ Валерий Залужный.

Если бы у Зеленского была еще одна вакансия, он мог предложить какой-нибудь вариант и Залужному, предположил Медведев. Зампред Совбеза РФ считает, что любые действия украинского президента не позволят ему добиться желаемого результата. Ему все равно придется нести ответственность за все решения.

«Впрочем, вряд ли это поможет тряпичной кукле с "накокаинным" носом. Ей все равно не жить, Карабас-Барабас отправит ее в печь», — считает Дмитрий Медведев.

