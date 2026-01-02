Медведев предупредил, что Финляндии придется заплатить за свою «мерзкую русофобию»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети Х пост на английском языке, в котором прокомментировал новогоднее обращение президента Финляндии Александера Стубба, сообщил ТАСС.

Во время новогоднего обращения Стубб отметил, что отношения между Россией и Финляндией изменились навсегда. Трансляцию вел телерадиовещатель Yle. Дмитрий Медведев написал, что согласен с президентом Финляндии. Он выразил надежду, что данная тенденция останется неизменной.

«Какой-то парень по имени Стубб говорит, что отношения Финляндии с Россией изменились навсегда. Согласен. Я тоже на это надеюсь», — высказал мнение зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев напомнил о том, как между странами выстраивались отношения во время других исторических эпох. Политик выразил уверенность, что Москва никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года.

«Я надеюсь, что Россия никогда не повторит ошибку большевиков 1917 года. Финляндия должна заплатить за свою гнусную русофобию», — написал Дмитрий Медведев.

Автор поста отметил, что пока президент Финляндии делает подобные публичные заявления, граждане его страны уже наблюдают некоторые изменения в отношениях. Для населения они всегда проходят более тяжело, чем для правительства. Счета увеличиваются.

«На самом деле, она уже платит — Стубб говорит, а граждане оплачивают счет», — написал Медведев.

