Школа становится опасной для всех: в Госдуме пояснили, почему школьная травля создает небезопасную среду

Школьные инциденты с применением насилия, к сожалению, перестали быть редкостью, и каждый раз они вызывают шок и вопросы: как такое могло произойти? Заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru назвал одну из самых частых причин этих трагедий – травлю, или буллинг.

По его словам, именно систематическая агрессия, издевательства и психологический прессинг со стороны одноклассников могут стать тем спусковым крючком, который приводит к ответному взрыву – либо к срыву у жертвы, либо к эскалации конфликта с непредсказуемыми последствиями. Это не единичная драка и не случайная ссора, а глубокий, затяжной процесс, который разрушает личность и атмосферу в классе.

Что же такое буллинг на самом деле и чем он отличается от обычных детских конфликтов? Толмачев подчеркивает: травля – это не неизбежная часть взросления и не «просто шалости». Это целенаправленное, повторяющееся унижение, когда ребенка систематически высмеивают при всех, исключают из общения, распространяют о нем ложную или порочащую информацию, снимают унизительные видео, травят в школьных чатах или портят личные вещи. Это не разовая вспышка, а хроническое насилие, которое встраивается в повседневность и становится нормой для класса. Жертва оказывается в изоляции, лишается поддержки и чувства безопасности, а агрессоры, наоборот, чувствуют безнаказанность.

Последствия такой атмосферы выходят далеко за рамки отношений между обидчиком и жертвой. Как отмечает депутат, в небезопасной среде страдает весь коллектив. Одни дети закрепляются в роли агрессоров, привыкая к тому, что насилие – это способ утверждения власти. Другие превращаются в пассивных наблюдателей, которые молчаливо соглашаются с происходящим и учатся безразличию к чужой боли. Третьи живут в постоянном страхе, что завтра жертвой могут стать они сами. Таким образом, буллинг деформирует не только психику конкретного ребенка, но и моральный климат всего класса, порождая цинизм, тревожность и разрушая доверие между детьми.

Итог, который формулирует Толмачев, звучит как призыв к действию: школьная травля – это не частное дело участников конфликта, а системная проблема, требующая внимания педагогов, психологов и родителей. Ее нельзя списывать на «сложный возраст» или «детские шалости». Важно научиться распознавать буллинг на ранних стадиях, пресекать его и создавать в школах среду, где каждый ребенок чувствует себя в безопасности. Только тогда можно предотвратить те самые трагические инциденты, которые потрясают общество, и вырастить поколение, для которого уважение и эмпатия станут нормой, а не исключением.

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