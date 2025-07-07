Кардиолог предположил, что Пугачевой уже трудно держать телефон на вытянутых руках

Врач-терапевт и кардиолог Андрей Кондрахин высказал мнение, что трясущиеся руки певицы Аллы Пугачевой не связаны с сердечными проблемами, сообщило интернет-издание «Абзац».

По информации издания, певица поделилась проблемой со своей аудиторией. Она рассказала, что не может совладать с тремором рук. Врач Кондрахин рассказал, что подобное явление может быть симптомом синдрома Паркинсона, гипертиреоза и мышечной астении. Эксперт пояснил, что на фоне напряжения в определенном месте тела могут трястись руки. Преимущественно таким образом организм реагирует на усталость от подъема тяжестей или стресс.

«Возможно, ей уже трудно держать телефон на вытянутых руках», — рассказал Кондрахин.

Психолог Ирина Коржаева в беседе с «Абзацем» высказала мнение, что 76-летняя Алла Пугачева чувствует себя одинокой. К такому мнению эксперт пришла после анализа рисунков певицы. По информации издания, исполнительница многих хитов нечасто знакомит поклонников со своим творческом. Однако ее рисунки говорят, что женщина пытается что-то понять, найти ответы на важные для нее вопросы.

«В основном там боль, одиночество, потерянность, тоска, внутренняя турбулентность», — отметила Коржаева.

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