Верник вышел на связь после новостей о ДТП и пропуска спектакля

Актер Игорь Верник заявил RT, что не в курсе новостей о якобы произошедшем с ним ДТП, из-за которого он должен был пропустить спектакль.

Информация об аварии появилась от организаторов постановки «Торговцы резиной», которые объявили о переносе показа с 7 июля на 13 октября, сославшись на «болезнь артиста». Однако сам Верник подчеркнул, что ничего о таких вещах не слышал.

Представитель актера Наталья Соболь отказалась давать комментарии. Тем временем театральное агентство «Арт-партнер XXI» в своем телеграм-канале подтвердило перенос спектакля и указало причиной состояние здоровья артиста.

По данным РБК, изначально в сообщении агентства фигурировала версия о дорожно-транспортном происшествии, но позже формулировку изменили. Театр Эстрады, где должен был состояться спектакль, пока не прокомментировал ситуацию.

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