КарелИнформ посчитал стоимость летнего отдыха

ИА «Карелинформ» проанализировал, во сколько россиянам обойдется летний отдых в 2024 году.

Конечно, стоимость отдыха зависит от ряда факторов: от конкретного месяца, уровня забронированного отеля и выбранного направления. Редакция предлагает среднюю стоимость для самых востребованных курортных направлений.

Сочи (10 дней, июнь, 2 человека)

Стоимость проживания в трехзвездочном отеле для пары варьируется от 68 до 141,5 тысяч рублей. Вряд ли получится найти четырехзвездочный отель, в котором проживание на протяжении 10 дней выйдет меньше 80 тысяч рублей. Минимальная цена в пятизвездочном отеле составит 115 тысяч рублей.

Крым

Минимальная сумма денег, на которую должны рассчитывать россияне при заселении в крымский отель — 120 — 230 тысяч рублей. Цена актуальная для недельного проживания. Аналитики рекомендуют заранее бронировать номера. На полуострове часто предлагают скидки и инициируют различные акции.

Абхазия

Направление пользуется спросом у россиян. Дешевле всего разместиться в гостевом доме. Понадобится примерно около 60 тысяч рублей. Отели стоят дороже — от 70 тысяч рублей (три звезды) до 90 тысяч рублей (пять звезд).

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