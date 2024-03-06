КарелИнформ предлагает мужчинам простой рецепт блюда на 8 марта

Международный женский день — праздник, когда женщины ждут от своих мужчин приятных сюрпризов. Нередкие случаи, когда в этот день члены семьи меняются ролями. На кухне главенствует мужчина, который готовит обед для мамы, дочки, сестры и (или) жены. 8 марта можно без особых усилий приготовить вкусное блюдо, сообщает karelinform.ru .

Крылья в медово-соевом соусе будут очень вкусными. Времени много тратить не придется. Крылья (1.5 кг) выкладывают в блюдо, заливают соевым соусом (понадобится вся бутылка) и тремя столовыми ложками меда. Добавляют чеснок (достаточно одной головки, зубчики которой пропускают через чеснокодавилку). Оставляют мариноваться ровно на час, сливают маринад, запекают 40 минут с одной стороны и 40 с другой при температуре 180 градусов в предварительно разогретой духовке.

Лайфхак: если планируете мариновать больше часа, необходимо добавить стакан кипяченой воды. В противном случае крылья впитают много соли из соевого соуса.

КарелИнформ пишет, что мужчины могут выбрать другой рецепт, например, женщины высоко оценят салат «Цезарь», круассаны (сладкие или с ветчиной), русский тако с фаршем и различные закуски для тарталеток.

Ранее продавцы из Тюмени сообщили, что 7 и 8 марта цветы станут дороже еще на 10%.