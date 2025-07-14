Карьерный консультант рассказала, почему работодатели обязаны отправлять сотрудников в отпуск

Карьерный консультант Оксана Семенова в интервью радио Sputnik рассказала , что в случае отсутствия отпуска работоспособность сотрудника ухудшается. Работодатели должны быть заинтересованы в отдыхе работников.

Эксперт отметила, что работа без отдыха негативно отражается на сотруднике. Он начинает быстрее уставать, теряет заинтересованность в развитии компании, в общении с клиентами и коллегами. Как следствие, у человека наблюдаются проблемы с памятью, появляется чрезмерная раздраженность. Переутомленный сотрудник может принять решение об увольнении.

Карьерный консультант Семенова уверена, что для развития бизнеса руководителям компаний важно следить за эмоциональным состоянием сотрудников. Кроме того, могут проявляться проблемы со здоровьем. Компания должна быть заинтересована в полноценном отдыхе каждого работника. Снижение концентрации внимания отрицательно сказывается на рабочих результатах. Квалифицированность сотрудника в данном вопросе не имеет значения. После восстановления сил одного человека вся команда работает более эффективно.

«Отдохнувший мозг способен решать задачи быстрее и эффективнее. Человек, регулярно посещающий новые места, путешествующий и общающийся вне рабочего контекста, возвращает свою креативность и свежий взгляд на рабочие процессы», — высказал мнение Оксана Семенова.

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