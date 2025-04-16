«Кариспандент» и «эксковатор»: эксперты назвали частые ошибки тотального диктанта

По данным издания, часто ошибки допускали при написании таких слов: корреспондент, экскаватор, наутро, постамент, студент-биолог, колышущиеся. Кроме того, участники не всегда правильно расставляли знаки препинания. Несмотря на допущенные ошибки, филологи положительно оценили итоги акции. По их мнению, общий уровень грамотности в Пермском крае вырос по сравнению с данными 2024 года.

По информации издания, каждый восьмой участник акции из Пермского края написал контрольную работу по русскому языку на оценку «5». Таким образом, 119 человек справились с выполнением задания на высоком уровне. При желании участники могут задать вопросы по работе членам комиссии. В регионе подобные встречи пройдут в период с 23 по 25 апреля.

«Встречи по итогам акции будут проходить с 17:00 до 20:00 в Пермском филиале Финуниверситета на бульваре Гагарина, 50. А затем отличников пригласят каждого индивидуально на награждение», — сообщил собеседник корреспондента Properm.ru.

По данным издания, церемония награждения отличников состоится в тайном месте. Мероприятие будет непубличным.

Ранее сообщалось, что подмосковные школьники приняли участие в международной акции «НеДиктант. Дети».