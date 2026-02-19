Карлсон, который живет на крыше, но крадет не варенье: кемеровский вор прорезал дыры и выносил электроинструменты

В разных гаражных кооперативах Кемерова было совершено 14 аналогичных преступлений в отношении 16 потерпевших. Злоумышленник каждый раз совершал кражу одним и тем же способом. В суде задержанный отказался давать показания и признавать вину. В телеграм-канале Объединенного пресс-центра судов Кемеровской области проинформировали, что решил суд, сообщил VSE42.RU .

По информации пресс-центра, злоумышленник вырезал в крышах гаражей отверстия, через которые проникал внутрь помещения. Он похищал ценные вещи в период с апреля по сентябрь 2020 года. Приговор в отношении гражданина вынесли в январе 2026 года. Общая сумма ущерба составила свыше 180 тыс. руб.

По данным пресс-центра, у потерпевших похитили бытовую технику, сварочный аппарат, снаряжение для походов и рыбалки, велосипед, электроинструменты, комплекты шин и литых дисков. При задержании правоохранители изъяли часть предметов. Однако в суде обвиняемый заявил, что приобрел вещи у своих знакомых. Имущество частично возвращено собственникам.

«Суд признал С. виновным в совершении 14 преступлений, предусмотренных пп. "б, в" ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначил ему по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год 10 месяцев с удержанием в доход государства 15% из заработной платы ежемесячно», — указано в сообщении пресс-центра.

По информации ведомства, с мужчины взыскали средства в размере 181 833 руб. 77 копеек для возмещения материального ущерба потерпевшим.

